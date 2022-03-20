Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Найдена оставившая тело младенца у мусорных баков в Москве женщина

СКР возбудил дело в отношении женщины, оставившей тело младенца у мусорных баков в Москве

Фото: СК РФ по г. Москве

Правоохранители в Москве нашли женщину, оставившую тело новорожденного у мусорных баков в центре столицы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова, ее слова приводит РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что следователи СКР и сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение женщины. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

По данным следствия, на теле младенца нет повреждений. По словам женщины, мальчик задохнулся, она не сумела ему помочь.

О происшествии стало известно ранее 20 марта. В СКР сообщили, что рядом с домом на улице Красная Пресня, в месте для сбора мусора было найдено тело новорожденного на вид около полутора месяцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Франция заморозила многомиллиардные активы ЦБ России
Зеленский продлил военное положение на Украине
В США прокомментировали возможность визита Байдена на Украину
Генсек НАТО оценил вероятность вмешательства в украинский конфликт
В Саудовской Аравии оценили важность российской нефти для мирового рынка
Найдена оставившая тело младенца у мусорных баков в Москве женщина
Возлюбленный Ким Кардашьян вышел из программы Безоса по полету в космос
Политолог оценил шансы на вступление Финляндии в НАТО
Российские ученые усомнились в опасности и заразности дельтакрона
Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.