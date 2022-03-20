Найдена оставившая тело младенца у мусорных баков в Москве женщина

СКР возбудил дело в отношении женщины, оставившей тело младенца у мусорных баков в Москве

Правоохранители в Москве нашли женщину, оставившую тело новорожденного у мусорных баков в центре столицы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова, ее слова приводит РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что следователи СКР и сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение женщины. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

По данным следствия, на теле младенца нет повреждений. По словам женщины, мальчик задохнулся, она не сумела ему помочь.

О происшествии стало известно ранее 20 марта. В СКР сообщили, что рядом с домом на улице Красная Пресня, в месте для сбора мусора было найдено тело новорожденного на вид около полутора месяцев.

