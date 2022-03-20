Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российским автомобилистам раскрыли способ сэкономить в условиях санкций

Автоэксперт Шкуматов посоветовал россиянам отказаться от оригинальных автозапчастей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В условиях введенных Западом санкций российские автомобилисты могут сэкономить, отказавшись от использования оригинальных запчастей и расходников. Такой способ сократить траты раскрыл руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с URA.RU.

«Почти у всех автомобилистов есть возможность вернуться к прежним расходам на техническое обслуживание, перейдя на нижнюю ценовую категорию. Если человек использовал только оригинальные расходники, только рекомендованное масло, ничего плохого не будет, если он перейдет на неоригинальные бренды и будет использовать масло другого производителя», — пояснил автоэксперт.

По его словам, таким образом можно сэкономить в два раза.

В свою очередь специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин отметил, что снизить расходы на обслуживание машины можно и за счет более внимательного отношения к автодеталям и аккуратного вождения. «Колодкам можно продлить жизнь, если применять менее резкие торможения... Шинам можно жизнь продлить — аккуратнее входить в повороты, не тормозить резко», — рассказал он.

Ранее стало известно, что российский концерн «АвтоВАЗ» с 1 марта повысил цены на все модели Lada. В среднем рост цен составил около 15 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Франция заморозила многомиллиардные активы ЦБ России
Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры
В Германии объяснили нежелание Эрдогана вводить санкции против России
Бразильский наемник покинул Украину после удара России по полигону Яворовский
Небензя предрек появление неприглядных фактов о Западе после операции на Украине
Искавшую работу россиянку изнасиловали на собеседовании
На Украине назвали дату следующих переговоров с Россией
Украинские военные обстреляли детскую больницу в Донецке
Тренера олимпийской сборной США обвинили в сексуальных домогательствах
ЦСКА со счетом 6:1 разгромил «Рубин» и одержал шестую победу подряд в РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.