Российским автомобилистам раскрыли способ сэкономить в условиях санкций

Автоэксперт Шкуматов посоветовал россиянам отказаться от оригинальных автозапчастей

В условиях введенных Западом санкций российские автомобилисты могут сэкономить, отказавшись от использования оригинальных запчастей и расходников. Такой способ сократить траты раскрыл руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с URA.RU.

«Почти у всех автомобилистов есть возможность вернуться к прежним расходам на техническое обслуживание, перейдя на нижнюю ценовую категорию. Если человек использовал только оригинальные расходники, только рекомендованное масло, ничего плохого не будет, если он перейдет на неоригинальные бренды и будет использовать масло другого производителя», — пояснил автоэксперт.

По его словам, таким образом можно сэкономить в два раза.

В свою очередь специалист по подбору автомобилей Владимир Ларин отметил, что снизить расходы на обслуживание машины можно и за счет более внимательного отношения к автодеталям и аккуратного вождения. «Колодкам можно продлить жизнь, если применять менее резкие торможения... Шинам можно жизнь продлить — аккуратнее входить в повороты, не тормозить резко», — рассказал он.

Ранее стало известно, что российский концерн «АвтоВАЗ» с 1 марта повысил цены на все модели Lada. В среднем рост цен составил около 15 процентов.