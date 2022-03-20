На Украине запретили десятки белорусских лекарств

Минздрав Украины запретил применение 39 лекарств-дженериков, произведенных в Белоруссии

Министерство здравоохранения Украины запретило применение на территории страны 39 лекарственных средств, произведенных в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на сайте ведомства.

В список запрещенных препаратов попали «Арпефлю», «Ацецекс», «Декспантен», «Митра», «Ноксивин» и другие. «Лекарственные средства, указанные в перечне, уже ввезенные и выпущенные в обращение на территории Украины, можно продавать и использовать в Украине до истечения их срока годности», — уточнили в Минздраве.

В заявлении также говорится, что попавшие под запрет белорусские лекарства являются дженериками, то есть неоригинальными препаратами. Аналогичные средства производят на Украине, поэтому отказ от белорусских не несет для граждан никакой угрозы, пояснили в министерстве.

Ранее 20 марта сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приостановил деятельность оппозиционных партий. В перечень попавших под запрет вошли «Оппозиционная платформа — За жизнь»; «Партия Шария»; «Наши»; «Оппозиционный блок»; «Левая оппозиция»; «Союз левых сил»; «Держава»; «Прогрессивная социалистическая партия Украины»; «Социалистическая партия Украины»; «Социалисты»; «Блок Владимира Сальдо».