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Небензя предрек появление неприглядных фактов о Западе после операции на Украине

Небензя заявил, что после спецоперации на Украине всплывут новые факты о Западе

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

После окончания российской военной спецоперации на Украине могут всплыть новые неприглядные факты о действиях стран Запада в регионе. Появление подобной информации предрек постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

По словам дипломата, Запад заинтересован в поддержании позиций киевских властей, поскольку в случае их ослабления рискует столкнуться с проблемами.

«Они прекрасно понимают, что, если и когда цели специальной военной операции будут достигнуты, наружу выплывет огромное количество неприглядных фактов, которые пока еще лежат под спудом, не только военно-биологической деятельности, но и многие другие», — пояснил Небензя.

Он также высмеял попытки Вашингтона опровергнуть сообщения об американских биолабораториях, работавших на Украине, тем фактом, что ООН не знала о данных объектах. «Это смешно, потому что военно-биологические разработки... являются априори секретными. Те, кто их ведет, никому не докладывают, в том числе ООН или кому-либо еще», — отметил постпред.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса. Найденные документы, по его словам, свидетельствовали о том, что на 2022 год в стране были запланированы «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы».

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Варвара Кошечкина
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