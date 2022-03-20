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Постпред при ОБСЕ оценил возможность исключения России из организации

Постпред России при ОБСЕ Лукашевич заявил, что Россия не намерена выходить из организации
Александр Лукашевич

Александр Лукашевич . Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич оценил возможность исключения России из организации. Он рассказал об этом в интервью «Известиям».

Лукашевич ответил на вопрос, насколько реально исключение России из ОБСЕ после того, как на прошлой неделе Совет Европы исключил ее из своего состава. По его словам, страна не намерена выходить из организации, РФ будет «последовательно отстаивать российские национальные интересы» в ОБСЕ.

«Недружественные России государства Евросоюза и НАТО, злоупотребив своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, по сути, разрушили сам совет, одну из старейших общеевропейских структур. Ее превращение в бесконтрольный инструмент антироссийской политики вынудило Россию попрощаться с этой организацией», — сказал он.

Постпред добавил, что в ОБСЕ наблюдаются схожие тенденции: «проявление двойных стандартов, диалог как заложник возрастающих эмоций и внешнеполитической конъюнктуры, нежелание искать компромиссы, почти полная профессиональная деградация многих западных представителей».

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10 марта МИД России заявил о необратимом разрушении Совета Европы и объявил о прекращении участия России в организации. В министерстве, объясняя позицию Москвы, назвали СЕ площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. 16 марта комитет министров СЕ в ходе анонимного голосования принял решение об официальном исключении из организации России.

Марина Совина
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