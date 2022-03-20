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Росгвардия заявила о пленении лидеров нацформирований на Украине

Росгвардия заявила о взятии в плен лидеров украинских нацформирований в Изюме

Фото: Shutterstock

В Росгвардии заявили о взятии военнослужащими ведомства в плен нескольких лидеров украинских националистических формирований в населенном пункте Изюм, Харьковская область. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 20 марта.

Как отмечает пресс-служба Росгвардии, военнослужащими и сотрудниками нескольких отрядов специального назначения также были захвачены важные документы и взяты в плен «несколько пособников СБУ» (Служба безопасности Украины).

Ранее в воскресенье Министерство обороны России объявило, что российские системы ПВО сбили украинскую баллистическую ракету «Точка-У» в районе Чистоводовка к северу от населенного пункта Изюм. В ведомстве также отчитались о поражении 62 украинских военных объектов.

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Евгений Шульгин
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