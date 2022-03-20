Стало известно о покупке властями Великобритании рекламы в российских соцсетях

The Sunday Telegraph: власти Британии закупили рекламу в российских социальных сетях

Одно из подразделений правительства Великобритании закупило рекламу в российских сетях для продвижения официальной позиции Лондона по ситуации на Украине. Об этом пишет The Sunday Telegraph, передает ТАСС.

По данным британского издания, центр правительственной информации, который недавно был воссоздан по инициативе министра иностранных дел страны Лиз Трасс, с помощью рекламных агентств распространял на российских платформах заявления премьер-министра Британии Бориса Джонсона и других представителей правительства по событиям на Украине, чтобы донести их до граждан России. Отмечается, что подобный шаг был предпринят из-за блокировки в России Twitter, Facebook и Instagram.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о перспективе возвращения иностранных социальных сетей в страну. Медведев заявил, что руководители Meta и других технологических корпораций живут в собственной реальности. «Они построили империю и вовлекли в нее миллиарды людей. И управляют ею вне законов и иного государственного регулирования, на основе пользовательских соглашений», — рассказал он.

