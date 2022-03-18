Медведев высказался о перспективе возвращения иностранных соцсетей в Россию

Медведев: иностранным соцсетям придется доказать свою независимость для возвращения в РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о перспективе возвращения иностранных социальных сетей в страну. Соответствующий пост появился в пятницу, 18 марта, в его Telegram-канале.

Медведев заявил, что руководители Meta и других технологических корпораций живут в собственной реальности. «Они построили империю и вовлекли в нее миллиарды людей. И управляют ею вне законов и иного государственного регулирования, на основе пользовательских соглашений», — рассказал он.

По словам Медведева, из-за активной антироссийской позиции компаний в западных соцсетях стали распространяться фейки о России и ее действиях на Украине. Своими решениями платформы лишь сократили аудиторию в России, уверен он. «И теперь, чтобы вернуться, им придется на деле доказать свою независимость и доброе отношение к России и ее гражданам», — добавил заместитель председателя Совбеза.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность в стране. Также ведомство потребовало возбудить дело в отношении компании в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных статьями 280 и 205.1 Уголовного кодекса РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности).

Поводом стало сообщение о том, что Meta планирует временно разрешить принадлежащим ей соцсетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.