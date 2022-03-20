В Белоруссии прокомментировали слухи о переходе на российский рубль

Глава Минфина Белоруссии Селиверстов опроверг слухи о переходе страны на российский рубль

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов опроверг слухи о скором переходе республики на российский рубль. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Беларусь 1», его комментарий приводит РИА Новости.

«Даже о таком у нас речь никогда напрямую и не шла​​​. Для чего нам это? Стоит вопрос о том, чтобы мы во внешней торговле использовали ту валюту, которая есть у наших государств. Зачем нам валюта третьих стран?» — пояснил Селивестров.

Он заверил, что использование национальной валюты во взаимной торговле с Россией даст стимул к тому, чтобы уйти от доллара.

Ранее сообщалось, что Индия и Россия рассматривают возможность перейти к расчетам в рублях и рупиях, чтобы упростить торговлю на фоне четырехкратного роста экспорта российской нефти в страну. Индия скупила несколько партий российской нефти у трейдеров, поскольку Европа избегает покупок сырья из России. Для создания механизма расчетов в качестве базисной валюты хотят использовать китайский юань.