Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Появилось видео применения огнеметной системы «Солнцепек» в Донбассе

Опубликовано видео применения ТОС «Солнцепек» по украинским позициям в Донбассе

В сети появилось видео применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по украинским позициям в Донбассе. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале РИА Новости.

На опубликованых кадрах видно, как стоящая на открытой местности ТОС выпускает несколько ракет. Отмечается, что снаряды были выпущены в направлении позиций украинских националистов.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы страны впервые применили гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» в ходе специальной операции на Украине. По его словам, с помощью авиационного комплекса был уничтожен расположенный под землей крупный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о критическом состоянии Жириновского
Перепады настроения назвали симптомом опасного заболевания
В США предложили ввести новые тарифы на импорт из КНР из-за поддержки России
В Грузии сообщили о гибели троих военнослужащих на Украине
Крупнейшая российская авиакомпания отправит сотрудников в простой
Большунов занял шестое место в гонке преследования на турнире «Олимпийцы России»
Появилось видео применения огнеметной системы «Солнцепек» в Донбассе
Литва отказалась платить бизнесу компенсации в случае национализации в России
В России заявили о готовности создать авиационную версию «Циркона»
Оценена эффективность субсидий для трудоустройства молодежи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.