Появилось видео применения огнеметной системы «Солнцепек» в Донбассе

Опубликовано видео применения ТОС «Солнцепек» по украинским позициям в Донбассе

В сети появилось видео применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» по украинским позициям в Донбассе. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале РИА Новости.

На опубликованых кадрах видно, как стоящая на открытой местности ТОС выпускает несколько ракет. Отмечается, что снаряды были выпущены в направлении позиций украинских националистов.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы страны впервые применили гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» в ходе специальной операции на Украине. По его словам, с помощью авиационного комплекса был уничтожен расположенный под землей крупный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск.