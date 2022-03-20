Зеленский допустил третью мировую войну в случае провала переговоров с Путиным

Президент Украины допустил третью мировую войну в случае неудачных переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным, однако в случае неудачи может начаться третья мировая война. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

По мнению Зеленского, без переговоров Россия и Украина не смогут завершить конфликт. «Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность переговоров, возможность поговорить с Путиным. Но если эти попытки не увенчаются успехом, это будет означать третью мировую войну», — допустил украинский лидер.

Ранее 20 марта Зеленский заявил, что Украина не согласится на потерю суверенитета и территориальной целостности. «Нам нужно найти такую модель понимания, чтобы предотвратить новые войны между территориями, которые мы контролируем, и временно оккупированными территориями», — добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней республики.

