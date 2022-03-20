Захарова рассказала, что в санкционных списках некоторых стран ее назвали журналистом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась внесению в санкционные списки в качестве журналиста. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как рассказала Захарова, в санкционных списках некоторых стран ее назвали журналистом и публицистом. «Это уже особый вид извращения, я вам скажу. Обычно, если хотят обидеть, то журналистов называют пропагандистами», — поделилась она. По ее словам, она не помнит случаев, когда государственного служащего «наказали за то, что он публицист, и, видимо, чтобы пообиднее было, назвали журналистом». «Прогресс — дело такое», — заключила представитель МИД.

Ранее Мария Захарова заявила, что власти США запустили в своей стране программу поддержки «стукачества и доносительства», потребовав от граждан предоставлять данные об известных им средствах, полученных от сотрудничества американцев с правительством России.