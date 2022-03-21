Новая Зеландия выделит Украине 3,5 миллиона долларов на оружие

Премьер Новой Зеландии Ардерн сообщила, что Украине выделят $ 3,5 млн на покупку оружия

Новая Зеландия выделит пять миллионов новозеландских долларов (3,5 миллиона долларов США) на покупку нелетального оружия для Украины и направит защитное снаряжение из собственных запасов. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, ее цитирует ТАСС.

В рамках поставок из собственных запасов страна направит на Украину тактическое защитное снаряжение, в частности 1066 пластин для бронежилетов, 473 защитных шлема и 571 камуфляжный бронежилет.

«Новая Зеландия предоставит пять миллионов новозеландских долларов для [покупки] нелетального военного оборудования и оружия для Украины, а также направит ей военное снаряжение из собственных запасов», — говорится в указе Ардерн.

Средства для закупки оружия будут направлены в целевой фонд Североатлантического альянса, который обеспечивает поставку топлива, военных пайков, средств связи и военных аптечек для ВС Украины, пояснила премьер-министр. Она добавила, что это первый случай, когда Новая Зеландия предоставляет прямое финансирование поставок оружия и нелетального военного оборудования.

17 марта Новая Зеландия объявила о введении новых санкций против России. Страна заморозит в случае обнаружения активы президента России Владимира Путина и 12 членов Совбеза, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова. Также в список попали еще 18 неназванных организаций.