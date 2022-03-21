В Раде рассказали о ходе переговоров с Россией

Арахамия рассказал, что онлайн-переговоры Украины с Россией длились полтора часа

Глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о ходе переговоров Украины с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Арахамии, онлайн-встреча 21 марта длилась полтора часа. «Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день», — сказал глава фракции, который является членом украинской делегации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Иерусалим возможным местом для проведения переговоров с Россией. Как заявил Зеленский, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пытается стать посредником в организации встречи.

«Мы благодарны за эти усилия, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме — это правильное место для того, чтобы найти мир», — сказал президент Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.