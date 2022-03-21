Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Раде рассказали о ходе переговоров с Россией

Арахамия рассказал, что онлайн-переговоры Украины с Россией длились полтора часа

Фото: Иван Николаев / ТАСС

Глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о ходе переговоров Украины с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Арахамии, онлайн-встреча 21 марта длилась полтора часа. «Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день», — сказал глава фракции, который является членом украинской делегации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Иерусалим возможным местом для проведения переговоров с Россией. Как заявил Зеленский, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пытается стать посредником в организации встречи.

«Мы благодарны за эти усилия, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме — это правильное место для того, чтобы найти мир», — сказал президент Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ДНР оценили возможные сроки взятия Мариуполя
На полюсах Земли выявили аномальное потепление
Упавший с 11-го этажа россиянин зацепился ногой за лестницу и выжил
Начальника службы безопасности российского вуза арестовали за аферу с землей
Отец девятилетней студентки обратился к декану психфака МГУ
В России начали изучать вопрос о запрете поставок урана в США
В правительстве призвали россиян не поддаваться панике из-за сахара
Вера Брежнева уехала в Польшу в качестве волонтера
Крупный автопроизводитель вложит миллиарды в электрокары в Индии
В России высказались о перспективах отмены санкций Западом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.