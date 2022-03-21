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Цены на жилье в Москве упали из-за оттока приезжих

Эксперт Забаров рассказал, что цены на жилье в Москве упали более чем на пять процентов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Цены на жилье в Москве упали более чем на пять процентов из-за оттока приезжих. Об этом рассказал эксперт агентства недвижимости Сергей Забаров, его слова приводит телеканал «360».

Как рассказал специалист, из-за непростой экономической ситуации в стране спрос на недвижимость и аренду жилья в столице упал. Это произошло после того, как многие потеряли работу и лишились возможности оплачивать съемную квартиру. Забаров отметил, что оставшиеся без стабильного заработка приезжие в лучшем случае переселятся в более дешевый сегмент, а в худшем — вернутся в родные города.

«Связано это с тем, что нестабильная обстановка, непонятно, что будет дальше. Если так дальше пойдет, то спрос будет падать и падать», — заявил эксперт. Он добавил, что сложившаяся ситуация не повлияла на планы желающих избавиться от собственного жилья — те, кто собирался продать недвижимость, продолжают искать покупателей.

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Ранее эксперты портала «Мир квартир» рассказали, что несмотря на снижение спроса на жилье, объем предложений на рынке увеличивается. Согласно их данным, спрос на аренду в столице упал на 17 процентов, в то время как количество предлагаемых объектов увеличилось на 31 процент.

Александра Качан
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