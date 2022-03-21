Цены на жилье в Москве упали из-за оттока приезжих

Эксперт Забаров рассказал, что цены на жилье в Москве упали более чем на пять процентов

Цены на жилье в Москве упали более чем на пять процентов из-за оттока приезжих. Об этом рассказал эксперт агентства недвижимости Сергей Забаров, его слова приводит телеканал «360».

Как рассказал специалист, из-за непростой экономической ситуации в стране спрос на недвижимость и аренду жилья в столице упал. Это произошло после того, как многие потеряли работу и лишились возможности оплачивать съемную квартиру. Забаров отметил, что оставшиеся без стабильного заработка приезжие в лучшем случае переселятся в более дешевый сегмент, а в худшем — вернутся в родные города.

«Связано это с тем, что нестабильная обстановка, непонятно, что будет дальше. Если так дальше пойдет, то спрос будет падать и падать», — заявил эксперт. Он добавил, что сложившаяся ситуация не повлияла на планы желающих избавиться от собственного жилья — те, кто собирался продать недвижимость, продолжают искать покупателей.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» рассказали, что несмотря на снижение спроса на жилье, объем предложений на рынке увеличивается. Согласно их данным, спрос на аренду в столице упал на 17 процентов, в то время как количество предлагаемых объектов увеличилось на 31 процент.