В России подешевело съемное жилье

В Москве стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась на 4,5 процента

Съемное жилье в России подешевело примерно на пять процентов. При этом на рынке увеличился объем предложения. Об этом «Известиям» рассказали эксперты в сфере недвижимости.

Эксперты портала «Мир квартир» отметили, что стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве упала на 4,5 процента, а двухкомнатных — на 5 процентов. Арендовать трехкомнатную квартиру стало дешевле на 5,5 процента. Спрос на аренду жилья в столице снизился на 17 процентов, а количество предлагаемых объектов увеличилось на 31 процент.

По данным «Циан. Аналитики», аренда однокомнатной квартиры в городах-миллионниках подешевела на 1,7 процента до 20,2 тысячи рублей, а двухкомнатной — на 1 процент до 55,5 тысячи рублей. Число объявлений об аренде «однушек» повысилось на 39 процентов, «двушек» — на 30 процентов.

Увеличение предложения объяснили появлением на рынке аренды квартир, которые передумали продавать и решили сдавать. Некоторые арендаторы покинули прежнее жилье, переехав в более бюджетные варианты из-за снижения заработка.

Ранее руководитель «Циан. Аналитика» Алексей Попов объяснил рост числа объявлений об аренде. Он связал ситуацию на рынке недвижимости с сезонными колебаниями, волатильностью курса рубля и неопределенностью с ценами на продажу, а также в связи с переездом в другие города.