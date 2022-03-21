Европейская страна отменила ковид-сертификаты

Болгария с 21 марта отменила ковид-сертификаты для посещения публичных мероприятий

Ковид-сертификаты, необходимые для посещения публичных мероприятий и мест массового скопления людей, с понедельника, 21 марта, отменены в Болгарии. Соответствующее распоряжение Минздрава европейской страны вступило в силу. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в стране в полной мере возобновляют работу высшие учебные заведения, однако по-прежнему будет необходимо регулярно проветривать и дезинфицировать помещения, где проходят занятия, студенты и преподаватели все так же обязаны носить защитные маски.

В конце марта власти Болгарии планируют отменить обязательное тестирование на ковид для школьников.

Ранее власти Молдавии отменили все коронавирусные ограничения для въезда иностранных туристов в страну на фоне улучшения эпидемической ситуации. Кроме того, безвизовая для россиян страна (отечественные туристы могут въехать в республику с целью туризма на срок до 90 дней) отменила ковид-сертификаты при входе во все закрытые помещения, в том числе в места общественного питания и развлекательные заведения.