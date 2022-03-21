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В ДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных пострадали четверо детей

Эдуард Басурин заявил, что в ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали четверо детей

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) из-за обстрелов со стороны украинских военных за последние сутки пострадали четверо детей. Об этом официальный представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) четверо детей были ранены.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские военные обстреляли детскую больницу №4 в Донецке. Там добавили, что выпущенные ВСУ снаряды также повредили здания администрации и прокуратуры Петровского района города и газовую трубу в поселке шахты «Трудовская».

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Алевтина Запольская
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