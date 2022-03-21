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В Донбассе на мине подорвался автомобиль с детьми

В штабе теробороны ДНР заявили, что в Мангуше на мине подорвался автомобиль с тремя людьми

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В поселке Мангуш в Донбассе на мине подорвался автомобиль с тремя людьми. Об этом в своем Telegram-канале сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

В штабе теробороны заявили, что автомобиль объезжал разрушенный мост по гуманитарному коридору. По предварительной версии, взрыв произошел в результате срабатывания противотанковой мины.

Отмечается, что все люди, находившиеся внутри машины, погибли. В числе погибших двое детей. Кроме того, в результате взрыва произошло возгорание двух находившихся рядом автомобилей. Число пострадавших уточняется.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что с 17 февраля по 21 марта жертвами обстрелов со стороны украинских военных стали как минимум 57 мирных жителей республики. Ранения и увечья за это время получили 344 гражданских, в том числе 26 детей. В ДНР отметили, что эти цифры не являются окончательными.

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Алевтина Запольская
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