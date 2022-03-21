Россиян предупредили о резком подорожании съемного жилья в Сочи

В «АСКА Недвижимость» спрогнозировали подорожание аренды в Сочи на 50 процентов

Перед началом курортного сезона аренда жилья в Сочи может подорожать на 50 процентов. О резком изменении цен на съемную недвижимость россиян предупредила директор по развитию компании «АСКА Недвижимость» Ольга Бажинова, пишет РИА Новости.

Ранее 21 марта специалисты спрогнозировали, что на фоне рестрикций со стороны Запада и неустойчивой работы международного авиасообщения курортный сезон в Сочи начнется на месяц раньше, чем обычно — не в конце мая, а в последних числах апреля.

«Аренда жилья у частных лиц на фоне санкций и раннего старта курортного сезона может вырасти до 50 процентов», — заявила Бажинова. Эксперт уточнила, что рост цен затронет и краткосрочную, и долговременную аренду.

По оценкам специалистки, обычно перед началом курортного сезона арендные ставки в Сочи вырастают в среднем на 20 процентов. Более резкая динамика, как считает Бажинова, обусловлена такими внешними обстоятельствами, как пандемия COVID-19, санкции и преждевременный старт курортного сезона. Однако эксперт отметила, что ценообразование в отелях будет происходить по-другому — там существенных скачков цен не предвидится.

Сейчас, по данным специалистки, самую дешевую однокомнатную квартиру в Сочи можно снять за 20 тысяч рублей в месяц, чуть больше будут стоить апартаменты и двухкомнатное жилье. Стоимость краткосрочной аренды при этом стартует от двух тысяч рублей в сутки. Ранее в марте стало известно, что строящееся жилье в Сочи за 2021 год подорожало на 99 процентов, а вторичные объекты — на 67 процентов.