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Отдохнувшая в Египте россиянка смогла вернуться домой с третьей попытки

Россиянка самостоятельно отправилась в Египет и рассказала о попытках вернуться домой

Фото: Globallookpress.com

Российская туристка, которая в марте отправилась с супругом и детьми на отдых в Египет, рассказала, что смогла вернуться домой только с третьей попытки. Подробностями истории девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма».

По словам путешественницы, они с семьей запланировали самостоятельную поездку по городам Нила, арендовали на месте автомобиль и забронировали несколько гостиниц в разных местах. Билеты из Москвы до Хургады и обратно обошлись им в 62 тысячи рублей (на двух взрослых и троих детей).

«C 5 марта начали присылать информацию, что Росавиация закрывает полеты, но от "Победы" информации не было, и мы пока еще надеялись на лучшее», — вспомнила девушка.

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Тем не менее, обратный рейс россиян все-таки отменили. Доехав до Луксора, туристы связались с консулом, однако им как самостоятельным путешественникам посоветовали самим покупать новые авиабилеты. Так, перелет авиакомпанией EgyptAir из Каира в Москву на 14 марта обошелся в 160 тысяч рублей на всю семью.

Через несколько дней, 10 марта, туристов снова известили о том, что их перелет в Россию отменен. Из-за отсутствия вывозных рейсов из Египта, семье пришлось в очередной раз искать новые билеты: за возвращение домой с пересадкой в Стамбуле они заплатили 175 тысяч рублей — при этом они отправились в Санкт-Петербург, так как это было дешевле чем в Москву на 50 тысяч рублей.

«Мы без зимней одежды, поэтому сразу решили искать самолет в Москву. Купили билеты с вылетом через два часа на "Уральских авиалиниях" за 12 тысяч рублей, и к 22:00 12 марта мы добрались домой», — заключила путешественница.

Ранее в марте сообщалось, что туристические и авиационные власти рассчитывают вернуть на родину всех застрявших за рубежом россиян в течение ближайших двух недель. Уточнялось, что в настоящее время за границей находится около 25 тысяч отечественных туристов.

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Дарья Рыбак
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