«Работа.ру»: 67% россиян назвали стабильность главным фактором при выборе новой работы

Россияне перечислили главные факторы при выборе новой работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру».

Так, 67 процентов респондентов считают, что решающим фактором при выборе новой работы является стабильность, 63 процента назвали высокий уровень заработной платы, 54 процента опрошенных проголосовали за адекватный коллектив и руководство компании.

При этом 44 процента участников опроса отметили, что ищут работу ближе к дому. Для трети респондентов важна возможность карьерного роста, а 32 процента хотели бы найти работу с гибким графиком.

Еще 30 процентов респондентов признались, что обращают внимание на интересные рабочие задачи, а 28 процентов назвали важным возможность обучения в компании, а также четкий баланс между работой и личной жизнью.

Опрос проводился среди более 3,5 тысячи пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России, которые находятся в поиске новой работы.

Ранее сообщалось, что наиболее популярной сферой поиска работы при смене профессии является IT-индустрия. Среди россиян, решивших изменить специальность, 12 процентов участников исследования рассказали, что стали искать работу в IT. Еще 9 процентов респондентов планируют трудоустроиться в отрасли транспорта и логистики, 8 процентов — в управлении персоналом, 7 процентов — в производстве и агропроме, а 6 процентов — в сфере бытовых услуг.

