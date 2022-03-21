Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россияне перечислили главные факторы при выборе новой работы

«Работа.ру»: 67% россиян назвали стабильность главным фактором при выборе новой работы

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россияне перечислили главные факторы при выборе новой работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса «Работа.ру».

Так, 67 процентов респондентов считают, что решающим фактором при выборе новой работы является стабильность, 63 процента назвали высокий уровень заработной платы, 54 процента опрошенных проголосовали за адекватный коллектив и руководство компании.

При этом 44 процента участников опроса отметили, что ищут работу ближе к дому. Для трети респондентов важна возможность карьерного роста, а 32 процента хотели бы найти работу с гибким графиком.

Еще 30 процентов респондентов признались, что обращают внимание на интересные рабочие задачи, а 28 процентов назвали важным возможность обучения в компании, а также четкий баланс между работой и личной жизнью.

Опрос проводился среди более 3,5 тысячи пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России, которые находятся в поиске новой работы.

Ранее сообщалось, что наиболее популярной сферой поиска работы при смене профессии является IT-индустрия. Среди россиян, решивших изменить специальность, 12 процентов участников исследования рассказали, что стали искать работу в IT. Еще 9 процентов респондентов планируют трудоустроиться в отрасли транспорта и логистики, 8 процентов — в управлении персоналом, 7 процентов — в производстве и агропроме, а 6 процентов — в сфере бытовых услуг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США допустили расширение санкций против России
Стало известно о масштабных поставках ЗРК Patriot в ближневосточную страну
Туриндустрии Италии предрекли отчаяние из-за отсутствия россиян
Россияне перечислили главные факторы при выборе новой работы
Отдохнувшая в Крыму в россиянка пожаловалась на «практически нулевой сервис»
Россияне вспомнили о массовых кражах автодворников в годы СССР
Байден обсудит ситуацию на Украине с Макроном, Шольцем и Джонсоном
Байден отправится в Польшу после встречи с союзниками по НАТО
Байден проведет переговоры с Дудой по Украине
Названы помогающие уснуть продукты питания
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.