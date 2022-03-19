Названы наиболее популярные сферы поиска работы при смене профессии

Наиболее популярной сферой поиска работы при смене профессии стала IT-индустрия

Наиболее популярной сферой поиска работы при смене профессии была названа IT-индустрия. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении ТАСС.

Среди россиян, решивших изменить специальность, 12 процентов участников исследования рассказали, что стали искать работу в IT. Еще 9 процентов респондентов планируют трудоустроиться в отрасли транспорта и логистики, 8 процентов — в управлении персоналом, 7 процентов — в производстве и агропроме, а 6 процентов — в сфере бытовых услуг.

Из тех респондентов, которые не собираются менять профессию, 15 процентов указали, что ведут поиск работы в производстве, 12 процентов — в строительстве, 7 процентов — в транспорте и логистике, по 6 процентов — в управлении персоналом и IT.

В исследовании говорится, что 47 процентов участников опроса находятся в поиске работы в новой профессии. При этом 37 процентов респондентов еще не трудоустроены. Из тех, кто работает, 6 процентов участников исследования указали занятость в производстве и агропроме, 5 процентов — в сфере образования, по 4 процентов — в отраслях строительства, транспорта и логистики.

Кроме того, более половины респондентов (53 процента) собираются найти новую работу по прежней профессии. Из них сейчас трудоустроены 35 процентов. Еще по 10 процентов респондентов отметили, что продолжают работу в сферах производства и агропрома или строительства, 5 процентов участников исследования работают в отрасли транспорта и логистики, а 4 процента — в IT.

Ранее сообщалось, что около половины россиян (47 процента) захотели привязать зарплату к курсу доллара или евро, а около трети (31 процент) не считают это необходимым.