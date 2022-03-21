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Россиянам назвали два опасных последствия самостоятельного лечения кашля

Инфекционист Чаленко: самолечение кашля может привести к застаиванию мокроты в легких

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Одновременное применение отхаркивающих и противокашлевых средств может привести к застаиванию мокроты в легких. А неправильное лечение кашля — к его переходу в хроническую форму. Опасные последствия самолечения россиянам назвали главный профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев и инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко. Их слова в понедельник, 21 марта, приводит URA.RU.

По словам Токаева, нельзя одновременно принимать препараты для влажного и сухого кашля. Поскольку в первом случае лекарства разжижают мокроту и облегчают ее выведение из легких, а во втором — наоборот, мешают этому процессу, подавляя кашлевой рефлекс. В результате слизь скапливается в легких.

«Нужно рационально выбирать терапию, в зависимости от того, какая причина кашля, какой он, сухой или влажный. Все эти тонкости может знать только врач», — подчеркнул Токарев, отметив, что применение разноплановых препаратов затянет процесс выздоровления.

Татьяна Чаленко уточнила, что кашель является защитным механизмом, благодаря которому происходит выталкивание бактерий из верхних дыхательных путей.

«Если вы не знаете, какой у вас кашель, вы начинаете пить два таких взаиморазных препарата, в итоге слизь никуда не эвакуируется, стоит в нижних дыхательных путях», — заявила она.

Специалист обратила внимание на то, что человеку самостоятельно очень сложно отличить сухой кашель от влажного, а потому правильно подобрать лечение может только врач.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев сообщал, что прием различных препаратов для лечения коронавируса может привести к образованию язвы желудка.

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Евгения Куликова
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