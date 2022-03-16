Россиян предупредили об опасном последствии коронавируса

Профилактолог Токарев допустил образование язвы желудка после лечения от COVID-19

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев допустил, что прием различных препаратов для лечения коронавируса может привести к образованию язвы желудка. Об этом опасном последствии специалист рассказал в интервью Ura.ru.

Токарев объяснил, что лечение средней и тяжелой форм COVID-19 особенно связано с приемом широкого спектра лекарств. Некоторые из них обладают ульцерогенными побочными эффектами, которые способствуют образованию язв. К таким средствам относятся препараты для снижения температуры и снятия боли.

«Пациентам с хроническими гастритами следует в индивидуальном порядке решать вопрос о назначении противоязвенных препаратов. Если после коронавируса жалобы на боли в эпигастрии, изжогу, тошноту и рвоту длительно сохраняются, необходимо обследоваться», — предупредил он россиян.