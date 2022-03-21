Осужденного за взятки полковника СКР лишат пенсии

Генпрокуратура требует лишить пенсии осужденного за взятки экс-полковника СКР Ламонова

В Кузьминский районный суд Москвы подал иск заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев с требованием лишить права на получение пенсии прокурорского работника, бывшего замначальника управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России (СКР) Александра Ламонова, осужденного за коррупцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Основанием для обращения в суд стало то, что Ламонова лишили звания полковника юстиции и осудили в 2018 году на пять лет заключения за получение взятки от представителей криминального мира. Вместе с ним по делу проходили его бывший начальник Михаил Максименко, получивший 13 лет, и бывший замглавы московского управления СКР Денис Никандров, осужденный также на пять лет, но вышедший на свободу по УДО.

Как установил суд, силовики получили один миллион евро за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, приближенного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Ламонов в мае 2020 года досрочно вышел из колонии.

