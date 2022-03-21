Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Осужденного за взятки полковника СКР лишат пенсии

Генпрокуратура требует лишить пенсии осужденного за взятки экс-полковника СКР Ламонова

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Кузьминский районный суд Москвы подал иск заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев с требованием лишить права на получение пенсии прокурорского работника, бывшего замначальника управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России (СКР) Александра Ламонова, осужденного за коррупцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Основанием для обращения в суд стало то, что Ламонова лишили звания полковника юстиции и осудили в 2018 году на пять лет заключения за получение взятки от представителей криминального мира. Вместе с ним по делу проходили его бывший начальник Михаил Максименко, получивший 13 лет, и бывший замглавы московского управления СКР Денис Никандров, осужденный также на пять лет, но вышедший на свободу по УДО.

Как установил суд, силовики получили один миллион евро за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец, приближенного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Ламонов в мае 2020 года досрочно вышел из колонии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Российский экипаж вертолета Ми-24 уклонился от прямого попадания «Стингера» ВСУ
Невеста похвасталась кольцом и стала объектом насмешек в сети
Минобороны сообщило о вытеснении подразделениями ВДВ войск ВСУ с окраин Киева
Шереметьево отправило в простой почти половину сотрудников
Раскрыт адрес подходящего для свиданий кинотеатра в Москве
В Черном море зафиксировали рост «чернобыльских веществ»
Новосибирский школьник отправил более 20 сообщений о ложном минировании
В Сумах локализовали утечку аммиака на химзаводе
Осужденного за взятки полковника СКР лишат пенсии
В ДНР рассказали о грабежах со стороны украинских националистов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.