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В Чувашии запустили онлайн-проект о «легендах» региона

В Чувашии запустили онлайн-проект «По стопам Легенды» о выдающихся жителях региона

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Чебоксарах запустили онлайн-проект «По стопам Легенды», посвященный выдающимся жителям региона. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Так, памятные знаки в честь знаменитых актеров, художников, спортсменов, космонавтов и ученых Чувашии появятся в местном парке. Жителям и гостям города расскажут не только о биографических фактах, но и наследии, которое отражается в названиях улиц, школ, скверов, музеев и памятников республики.

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В первой «легенде» речь пойдет об Андрияне Николаеве — космонавте из Чувашии, который вошел в первую тройку советских людей, покоривших космос.

Ранее в марте в Казани захотели установить мемориальную доску ученому Сурену Мирумянцу. Памятная табличка с текстом на русском и татарском языках появится на доме №17/9, который расположен на улице Правды — ученый проживал в данном здании в период с 1967 по 2018 год.

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Мария Гейн
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