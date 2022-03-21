В ДНР рассказали о грабежах со стороны украинских националистов

Омбудсмен ДНР Морозова заявила о грабежах бойцами украинских нацбатов в Донбассе

Бойцы батальонов украинских националистов грабили дома прячущихся в подвалах местных жителей. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова, передает РИА Новости.

По ее словам, в Донбассе бойцы нацбатов ставили автоматчиков у входов в подвалы домов, где прятались мирные жители, а сами в это время грабили их жилье.

«Люди ничего не могли сделать, потому что им поступали угрозы, что если они сейчас поднимут бунт или будут пытаться выйти из своего убежища, с тем чтобы предотвратить мародерство, то их просто закидают гранатами прямо в этом подвале», — заявила омбудсмен.

Ранее Морозова сообщала, что в Донбассе военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытали и убивали людей, несогласных с действиями Киева. При этом она указала на то, что на территории Мариупольского аэропорта существуют массовые захоронения.