Мужчина обнаружил на пляже отправленное 21 год назад послание в бутылке

Мужчина обнаружил послание в бутылке от 21 июня 2001 года во время прогулки по пляжу

На пляже в английском портовом городе Фалмут, графство Корнуолл, мужчина обнаружил послание в бутылке, отправленное шестилетней девочкой 21 год назад. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Криспин Бентон рассказал, что однажды решил пройтись по пляжу после работы и во время прогулки заметил бутылку. «Был отлив, так что, скорее всего, ее только что вымыло. Я поднял ее, потом подумал: "Боже мой, там послание" и немного разволновался», — признался он.

Текст послания гласил: «Пожалуйста, не загрязняйте окружающую среду. Спасибо». Автором письма от 21 июня 2001 года была шестилетняя канадка Анна, которая бросила бутылку в воду, когда отдыхала на Багамах.

Анна указала почтовый адрес и попросила нашедшего бутылку написать ей письмо, но, по словам Бентона, поиск в интернете показал, что по указанному адресу уже нет жилых домов, а только промышленные зоны. Он разместил пост в социальных сетях в надежде, что автор его увидит и свяжется с ним.

Ранее сообщалось, что жители ирландской деревни Махаря-Раурти, графство Донегол, обнаружили на пляже отправленную 13-летней девочкой бутылку с посланием, преодолевшую за 13 лет тысячу километров. Девочка указала свой адрес электронной почты, и ирландки связались с ней.