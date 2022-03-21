Российские мусульмане примут фетву о «Многоженстве в условиях РФ»

Совет улемов Духовного управления мусульман примет фетву о многоженстве в современной РФ

Члены Совета улемов (богословов) Духовного управления мусульман России 22-23 марта соберутся в Москве для принятия богословских заключений, в частности, будет утверждена фетва о «Многоженстве в условиях РФ». Об этом сообщается на официальном сайте религиозной организации.

На ближайшем заседании будет принято богословское заключение «Определение начала и окончания времени поста в месяц рамадан».

«Кроме того, вниманию Совета улемов будет представлен доклад члена СУ ДУМ РФ, второго имама-хатыба Исторической мечети Москвы Руфата Ахметжанова "Расторжение брака в органах ЗАГС или гражданском суде по инициативе жены"», — говорится в сообщении.

При изучении темы участники заседания ознакомятся и с опытом других стран в указанном вопросе. Так, ожидается выступление представителя Высшего совета по делам религии Турции Ахмета Огуза, добавляется на сайте религиозной организации.

Ранее сообщалось, что Ураза (исламский пост) в Республике Татарстан в 2022 году начнется 1 апреля и завершится 1 мая, после чего в регионе начнется празднование мусульманского Ураза-Байрама.

Отмечается, что при невозможности следовать посту и восполнить его в другой день мусульманам предложат уплатить фидию (религиозно-материальную обязанность) в размере 300 рублей за пропущенный день.