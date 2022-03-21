Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Европейская страна частично открыла небо для гражданской авиации

Молдавия открыла часть воздушного пространства для гражданской авиации с 21 марта

Фото: Ральф Ролечек / Wikipedia

Молдавия с 21 марта (с 13:00 по московскому времени) открыла часть своего воздушного пространства для использования гражданской авиацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации республики.

В ведомстве отметили, что открытие неба позволит восстановить регулярные пассажирские перевозки. Авиакомпании, которые выполняют регулярные рейсы в европейскую страну, возобновят работу в ближайшее время.

«Учитывая, что воздушное пространство Украины остается закрытым и полеты в северном, южном и восточном направлениях выполняться не могут, они будут осуществляться через территорию Румынии», — уточнили в управлении.

24 февраля Молдавия закрыла свое воздушное пространство в связи с ситуацией на Украине. Такое решение принял Высший совет безопасности страны. Все рейсы переправлялись в аэропорты Румынии. Исключение было сделано только для гуманитарных грузов и отдельных полетов авиалайнеров без пассажиров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало уничтожение центра подготовки десантно-штурмовых войск ВСУ
Названы сроки передачи нового ракетоносца проекта «Борей-А»
В Латвии собрались запретить российским судам заходить в порты республики
Пушилин рассказал о главном укрепрайоне украинских войск в Мариуполе
Обливший пару россиян кислотой неизвестный попал на видео
Американская конгрессвумен осудила власти США за помощь украинским военным
Критиковавший Marvel Фрэнсис Форд Коппола похвалил «Дэдпула»
Большинство жителей Грузии поддержали отказ республики от санкций против России
В модном бренде назвали четыре способа вычислить лишние вещи в гардеробе
Цены на газ в Европе упали
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.