Европейская страна частично открыла небо для гражданской авиации

Молдавия открыла часть воздушного пространства для гражданской авиации с 21 марта

Молдавия с 21 марта (с 13:00 по московскому времени) открыла часть своего воздушного пространства для использования гражданской авиацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации республики.

В ведомстве отметили, что открытие неба позволит восстановить регулярные пассажирские перевозки. Авиакомпании, которые выполняют регулярные рейсы в европейскую страну, возобновят работу в ближайшее время.

«Учитывая, что воздушное пространство Украины остается закрытым и полеты в северном, южном и восточном направлениях выполняться не могут, они будут осуществляться через территорию Румынии», — уточнили в управлении.

24 февраля Молдавия закрыла свое воздушное пространство в связи с ситуацией на Украине. Такое решение принял Высший совет безопасности страны. Все рейсы переправлялись в аэропорты Румынии. Исключение было сделано только для гуманитарных грузов и отдельных полетов авиалайнеров без пассажиров.