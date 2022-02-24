Соседняя с Украиной страна заявила о закрытии воздушного пространства

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о закрытии воздушного пространства страны в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Так, соседняя с Украиной республика закроет свое воздушное пространство в 12:00 (в 13:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру»).

«Принимая во внимание ситуацию в регионе, Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство Молдавии. Рейсы будут направлены в другие аэропорты» — говорится в сообщении Спыну.

Ранее в феврале в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы были приостановлены все рейсы на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Также были отменены все вылеты из столичного аэропорта Шереметьево в города юга России, в частности в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар и Анапу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

