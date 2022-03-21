Российский омбудсмен назвала русофобию в мире неохолокостом

Омбудсмен Москалькова назвала беспрецедентную русофобию в мире неохолокостом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что масштабы русофобии в мире настолько беспрецедентны, что это явление можно назвать неохолокостом. Об этом в понедельник, 21 марта, она написала в своем Telegram-канале.

Она отметила также, что «эта отвратительная тенденция началась не сегодня». По ее словам, права русского и русскоязычного населения на территории Украины нарушались многие годы. Речь идет об основополагающих правах человека, таких как свобода слова и выражения мнений, право пользоваться родным языком.

Москалькова обратила внимание на то, что несмотря на политизацию правозащитной повестки, Верховный комиссар ООН, канцлер Германии, Чешский омбудсмен, лидер Движения социалистов Сербии, Президент Турции и многие другие осуждают и призывают прекратить русофобию.

21 марта провозглашен ООН международным Днем борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

Ранее в марте бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что отвергает существующую на сегодняшний день «дешевую русофобию», а также «огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи».