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Экс-президент Чехии осудил русофобию и отказался вернуть российскую медаль

Экс-президент Чехии Клаус заявил, что не вернет медаль Пушкина, и осудил русофобию
Вацлав Клаус

Вацлав Клаус. Фото: Katerina Sulova/ Globallookpress.com

Бывший президент Чехии, находившийся у власти с 2003 по 2013 годы, Вацлав Клаус осудил русофобию и отказался вернуть российскую награду — медаль Пушкина, которую получил в 2007 году. Об этом он заявил в интервью газете «Лидове новины».

«Отвергаю существующую сегодня дешевую русофобию, отвергаю огульное отрицание русской культуры и тому подобные вещи», — подчеркнул экс-глава государства.

Клаус заявил, что отказ от медали, к которому его призывают, стал бы инфантильным поступком, который он мог бы допустить только под угрозой смерти. Бывший президент стал первым гражданином Чехии, удостоившимся награды «за заслуги в деле сближения народов и сохранения их культурного наследия».

Ранее в Госдуме предложили лишать госнаград артистов, не поддерживающих военную спецоперацию России на Украине. Депутат Екатерина Стенякина заявила, что соответствующие обращения и просьбы наказать артистов, критикующих действия России, звучали на встречах с гражданами.

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Марина Совина
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