Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

На смартфонах Samsung сломался GPS

Пользователи Samsung Galaxy 22 Ultra пожаловались на проблемы с GPS

Фото: Shutterstock

Некоторые пользователи нового флагмана Samsung отметили проблемы с системой глобального позиционирования на своих устройствах. Об этом сообщает нидерландское издание AndroidWorld.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы владельцев Samsung Galaxy 22 Ultra, которые рассказали, что на их девайсах не работает GPS. Судя по сообщениям на официальном форуме компании, поломки системы возникают сразу же при первом включении устройства или через сутки.

Пользователи пожаловались, что проблему практически невозможно устранить, отправка отчета об ошибках специалистам Samsung не помогает. В некоторых случаях неполадка решается с помощью сброса настроек сети или полного сброса устройства. По оценке авторов, проблема затронула довольно большое число смартфонов.

«Это неудобно, например, когда вы хотите использовать Google Maps или Tinder: приложения, которые напрямую связаны с GPS», — заметили журналисты. Судя по всему, в компании должны отреагировать на неполадки и выпустить устраняющее ошибку обновление.

В середине марта Samsung признала уязвимость Dirty Pipe, которая позволяет злоумышленникам взламывать зашифрованную информацию на смартфонах Galaxy. Среди затронутых проблемой устройств оказались флагманы Galaxy S22.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Геннадий Сходненский
Обсудить
Последние новости
В ООН назвали отказ от российского топлива безумием
Италия поддержала новый пакет санкций против России
Москвичей предупредили о полярном холоде в конце марта
ЕС утвердил «дополняющую НАТО» оборонную концепцию
Пользователи Apple пожаловались на сбои
СК России возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Греции
Считавшуюся вымершей змею встретили во второй раз за 60 лет
Гособвинение обжалует приговор бывшему главе Кирова
Российские следователи возбудили дела в отношении украинских врача и телеведущей
На смартфонах Samsung сломался GPS
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.