Суд освободил от наказания расстрелявшего кредитора россиянина

Суд освободил от наказания мужчину, расстрелявшего кредитора в центре Новосибирска

В Новосибирске суд освободил от наказания россиянина Николая Квочкина, который расстрелял предпринимателя Андраника Мурадяна в центре города. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчину признали виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, приговорили к одному году ограничения свободы, но освободили от наказания за истечением сроков давности.

Убийство произошло 25 июня 2019 года. На улице Гоголя Квочкин расстрелял из пистолета бизнесмена Мурадяна, занимавшегося ростовщичеством. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не смогли. Он скончался от обильной кровопотери.

В середине ноября 2019 года полиция задержала Квочкина в Кемерово. Его обвинили в убийстве, незаконном приобретении и ношении оружия. Следователи установили, что мотивом расправы стала просрочка по уплате долга — россиянин должен был Мурадяну 2,5 миллиона рублей.

По словам самого обвиняемого, из-за денег кредитор угрожал ему и его семье расправой.

Коллегия присяжных приняла версию Квочкина, назвав его действия самообороной и оправдав по статье о незаконном ношении оружия.