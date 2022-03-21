Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд освободил от наказания расстрелявшего кредитора россиянина

Суд освободил от наказания мужчину, расстрелявшего кредитора в центре Новосибирска

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Новосибирске суд освободил от наказания россиянина Николая Квочкина, который расстрелял предпринимателя Андраника Мурадяна в центре города. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мужчину признали виновным в убийстве при превышении пределов необходимой обороны, приговорили к одному году ограничения свободы, но освободили от наказания за истечением сроков давности.

Убийство произошло 25 июня 2019 года. На улице Гоголя Квочкин расстрелял из пистолета бизнесмена Мурадяна, занимавшегося ростовщичеством. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не смогли. Он скончался от обильной кровопотери.

В середине ноября 2019 года полиция задержала Квочкина в Кемерово. Его обвинили в убийстве, незаконном приобретении и ношении оружия. Следователи установили, что мотивом расправы стала просрочка по уплате долга — россиянин должен был Мурадяну 2,5 миллиона рублей.

По словам самого обвиняемого, из-за денег кредитор угрожал ему и его семье расправой.

Коллегия присяжных приняла версию Квочкина, назвав его действия самообороной и оправдав по статье о незаконном ношении оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
В России признали экстремистской организацией владельца Facebook и Instagram
В Госдуме оценили решение о запрете Facebook и Instagram
Россиянам раскрыли важные при чтении этикеток на косметике детали
На границе с Польшей совершено нападение на груз для инвалидов из России
Жена бывшего мужа Волочковой показала новый дом
Нападение насильника на россиянку в застрявшем лифте попало на видео
В России оценили вероятность возврата денег за отмененный отдых
Британия приготовилась национализировать «дочку» «Газпрома»
Подозреваемого в попытке изнасилования 19-летней россиянки задержали в Москве
Иностранные банки ухудшили прогнозы по российской экономике
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.