Опасное загрязнение планеты увидели из космоса

Спутник обнаружил опасное для планеты облако метана над Китаем

Спутник Европейского космического агентства Sentinel-5P обнаружил опасное для планеты облако метана над Китаем. Об этом сообщает Bloomberg.

Загрязнение, видимое из космоса, было впервые зафиксировано над угольной шахтой Манглай в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны. По данным французской геоаналитической компании Kayrros, оно возникло в пределах 20 километров от нее. Причиной загрязнения называют увеличение добычи угля компанией-оператором Manglai Mining Co.

По данным аналитической компании в сфере энергетики Global Energy Monitor, выбросы метана в угольных шахтах должны ежегодно сокращаться на 11 процентов вплоть до 2030 года — таким образом удастся избежать наихудших последствий изменения климата. Однако эксперты отмечают, что главной целью в ближайшее время должна стать повсеместная отмена новых проектов по добыче полезных ископаемых, за которой должен последовать полный отказ от «грязного» топлива.

Председатель КНР Си Цзиньпин усиливает зависимость страны от него из-за угрозы ущерба экономическому росту от растущих цен на энергоносители и нестабильной геополитической ситуации. «Мы не можем избавиться от того, что кормит нас сейчас, пока то, что будет кормить нас дальше, еще не у нас в кармане», — считает он. В феврале 2022 года власти страны одобрили три проекта угольных шахт стоимостью в миллиард долларов.

Метан является опасным парниковым газом, который в краткосрочной перспективе влияет на глобальное потепление более чем в 80 раз сильнее углекислого газа. Китай отказался присоединиться к глобальному партнерству с участием США и стран Евросоюза по ограничению выбросов метана, однако заявил, что работает над собственным планом по сокращению выбросов. Государство поставило задачу пройти пик выброса парниковых газов к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.