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Опасное загрязнение планеты увидели из космоса

Спутник обнаружил опасное для планеты облако метана над Китаем

Фото: Shutterstock

Спутник Европейского космического агентства Sentinel-5P обнаружил опасное для планеты облако метана над Китаем. Об этом сообщает Bloomberg.

Загрязнение, видимое из космоса, было впервые зафиксировано над угольной шахтой Манглай в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны. По данным французской геоаналитической компании Kayrros, оно возникло в пределах 20 километров от нее. Причиной загрязнения называют увеличение добычи угля компанией-оператором Manglai Mining Co.

По данным аналитической компании в сфере энергетики Global Energy Monitor, выбросы метана в угольных шахтах должны ежегодно сокращаться на 11 процентов вплоть до 2030 года — таким образом удастся избежать наихудших последствий изменения климата. Однако эксперты отмечают, что главной целью в ближайшее время должна стать повсеместная отмена новых проектов по добыче полезных ископаемых, за которой должен последовать полный отказ от «грязного» топлива.

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Председатель КНР Си Цзиньпин усиливает зависимость страны от него из-за угрозы ущерба экономическому росту от растущих цен на энергоносители и нестабильной геополитической ситуации. «Мы не можем избавиться от того, что кормит нас сейчас, пока то, что будет кормить нас дальше, еще не у нас в кармане», — считает он. В феврале 2022 года власти страны одобрили три проекта угольных шахт стоимостью в миллиард долларов.

Метан является опасным парниковым газом, который в краткосрочной перспективе влияет на глобальное потепление более чем в 80 раз сильнее углекислого газа. Китай отказался присоединиться к глобальному партнерству с участием США и стран Евросоюза по ограничению выбросов метана, однако заявил, что работает над собственным планом по сокращению выбросов. Государство поставило задачу пройти пик выброса парниковых газов к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

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Платон Щукин
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