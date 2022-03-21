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В Москве нашли способ спасти планету за счет отопления

Оптимизация теплоснабжения в Москве позволила сократить вредные выбросы на 1,2 млн тонн

Фото: АГН «Москва»

В 2021 году в Москве нашли способ за счет отопления сократить вредное воздействие на планету. Оптимизация системы теплоснабжения в столице позволила сократить выбросы парниковых газов на 1,2 миллиона тонн, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Как уточнили специалисты, спастись от большого объема эмиссий удалось благодаря переводу тепловых нагрузок с районных и квартальных тепловых станций, а также малых котельных на ТЭЦ — они работают в более эффективном комбинированном режиме выработки электроэнергии и тепла.

Сокращение выбросов произошло за счет снижения объемов сжигания топлива на ТЭЦ и увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении. Так, в 2021 году объем переключений вырос на 12,5 процента по сравнению с 2020 годом и достиг 6,5 миллиона гигакалорий.

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В МОЭК пояснили, что каждый год рассчитывают наиболее эффективную схему организации теплоснабжения и переводят часть нагрузки на ТЭЦ. Таким образом получается сократить выбросы парниковых газов более чем на один миллион тонн — это сопоставимо с сокращением автопарка Москвы примерно на 200 тысяч машин. Специалисты отметили, что с 2014 года в столице в рамках оптимизации загрузки энергоисточников из работы вывели 51 объект в жилых районах.

Ранее в марте стало известно о намерении сделать безопасными для планеты гостиницы России. Для них Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве разработал зеленый стандарт. Согласно документу, гостиницы, базы отдыха, кемпинги и глэмпинги должны экономить ресурсы, организовать раздельный сбор мусора и повторно использовать материалы.

Нина Ташевская
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