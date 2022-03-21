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Гостиницы в России сделают зелеными

В России разработали зеленый стандарт для туристической инфраструктуры

Фото: Shutterstock

Научно-исследовательский институт устойчивого развития в строительстве разработал для туристической инфраструктуры России зеленый стандарт. Документ предполагает, что объекты сделают безопасными для планеты, сообщает «Российская газета».

Гостиницы, базы отдыха, кемпинги, глэмпинги будут соответствовать принципам устойчивого развития. Таким способом разработчики хотят найти баланс между безопасностью, комфортном, заботой об окружающей среде и экономикой.

В качестве одного из требований указано обязательное использование на объектах местных растений, которые будут поддерживать сложившуюся экосистему. Гостиницы также должны потреблять меньше ресурсов, а при их строительстве рекомендуют организовать раздельный сбор мусора и повторно использовать материалы.

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В стандарте также прописаны разные подходы к созданию инфраструктуры. Вокруг объектов в городах будут развивать социальную инфраструктуру, включая кафе и магазины. При строительстве туристических баз будут щадящим образом относиться к окружающей природе.

В декабре 2021 года вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила ведомствам проработать план создания нового стандарта строительства домов и представить предложения по возведению жилья с применением вторсырья и отходов от сноса старых домов.

Нина Ташевская
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