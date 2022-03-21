В ДНР оценили возможные сроки взятия Мариуполя

Глава ДНР Пушилин заявил о невозможности взять Мариуполь за неделю

Мариуполь не получится взять под контроль за два-три дня. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Он оценил возможные сроки взятия Мариуполя и заявил о том, что взять город даже за неделю будет невозможно.

«Я не столь оптимистично настроен, что два-три дня или даже неделя — и вопрос закроется. К сожалению, нет, город большой», — пояснил Пушилин.

Ранее сообщалось, что Пушилин рассказал о главном укрепрайоне украинских войск в Мариуполе. По его словам, основной точкой концентрации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе остается завод «Азовсталь», бои за взятие которого могут растянуться еще на неделю.