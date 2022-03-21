В Раде предложили содержать пленных российских солдат в колониях и СИЗО

В Верховной Раде Украины предложили содержать российских пленных в исправительных колониях

В Верховной Раде Украины предложили содержать пленных российских солдат в колониях и СИЗО. Соответствующий законопроект опубликован на сайте парламента, передает РИА Новости.

Предполагается, что в исправительных колониях создадут секторы с разными уровнями безопасности, чтобы военнопленные не контактировали с осужденными преступниками.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович выступил против призывов к насилию над пленными и россиянами в целом.

«Все это крайне сильно бьет по нашему имиджу европейской армии европейской страны. Мы не должны выходить за пределы Женевской конвенции, которая разрешает уничтожать противника на поле боя, но не разрешает издеваться над военнопленными», — подчеркнул Арестович.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.