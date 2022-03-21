Россияне описали косметику Решетовой с афродизиаками фразой «товар из ада»

Новый бренд косметики Анастасии Решетовой раскритиковали пользователи сети из-за дизайна

Российская модель Анастасия Решетова презентовала свой новый бренд косметики Body Atelier и столкнулась с критикой со стороны пользователей сети. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах Решетова представила несколько флаконов косметических средств, выполненных в ярко-красном оттенке и оформленных логотипом черного цвета. Бывшая девушка рэпера Тимати призналась, что в течение последнего года работала над продуктами, в состав которых входят афродизиаки. «С помощью этой косметики я научу вас любить свое тело еще больше. Body Atelier — место, где создают шедевры. Всегда в единственном экземпляре и с особым трепетом», — указала модель в подписи к посту.

Публикация за несколько часов набрала более 40 тысяч лайков. В свою очередь, пользователи сети не оценили дизайн продемонстрированных изделий, описав их фразой «товар из ада». «Красная до одури упаковка товара, логотип, который похож на масонский глаз, контрактное производство», «Такое ощущение, что кто-то мне хочет продать товар из ада. Очень отталкивающий у вас образ, и вообще вся реклама товара вызывает отторжение, нежели желание попробовать», «Что за упаковка детская, это "Маленькая фея" для взрослых?!», «Логотип напоминает знак радиации, а с ярким красным цветом это смотрится еще опаснее. Ну и, конечно же, пластик добавляет дешевизны к этому "страстному" образу», — критиковали юзеры.

При этом косметика авторства Решетовой появилась на маркетплейсе Ozon. Например, расслабляющее масло для душа доступно по цене 1750 рублей с учетом 30-процентной скидки, а питательный крем-баттер для тела можно приобрести за 1450 рублей.

Ранее в марте косметолог Алексей Парамонов раскрыл важные при чтении этикеток на косметике детали, которые укажут на безопасный и эффективный состав. По словам российского эксперта, при изучении ярлыков на косметических средствах следует учитывать, в каком порядке расположены входящие в них ингредиенты.