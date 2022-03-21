Оценена вероятность «обнуления» США всех долларов в России

Аналитик Кочетков исключил возможность «обнуления» США всех долларов в России

Аналитик Андрей Кочетков оценил вероятность «обнуления» США всех долларов, находящихся на территории России. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

По словам эксперта, единственная возможность блокировки внешних операций касается банковских счетов. Внутри России ограничить безналичные расчеты в долларах невозможно, напомнил Кочетков.

Наличные купюры не могут подвергнуться угрозе «обнуления», независимо от обстоятельств, утверждает аналитик. Международной единой базы о принадлежности купюр определенной национальности не существует. «Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными», — подчеркнул экономист.

Ранее экономист Егор Клопенко спрогнозировал политический дефолт США и массовый отказ от доллара. Специалист напомнил о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 миллиардов долларов. По его словам, подобные действия не могут устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг, поэтому 2022 год станет годом массового ухода арабских стран и Китая из сбережений в ценных бумагах и валюте США.