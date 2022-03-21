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Российские полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию

В Тверской области сотрудники МВД ликвидировали лабораторию по производству мефедрона

Кадр: МВД РФ

В Тверской области сотрудники полиции ликвидировали крупное производство синтетических наркотиков, которое двое братьев организовали в одной из местных деревень. Об этом в понедельник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые построили на одном из участков сооружение площадью около 100 квадратных метров и оборудовали в нем производственный цех. При обыске полицейские изъяли оттуда контейнеры и емкости с порошкообразными веществами и жидкостями, специальное оборудование, деньги, портативную технику и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.

Результаты экспертизы показали, что в изъятых образцах содержится мефедрон. Общая масса наркотиков составила более 50 килограммов, а объем наркотикосодержащей жидкости — более семи тысяч литров.

В отношении задержанных создателей нарколаборатории возбудили дело по статье 228 УК РФ («Производство наркотиков в особо крупном размере»). На время следствия мужчин поместили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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