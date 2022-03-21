Россияне массово бросились покупать путевки в один регион России

Туркомпании сообщили о росте спроса на туры по России на 52 процента

Российские туристы массово бросились покупать путевки по стране — спрос на организованный отдых в России вырос на 52 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным туркомпании Travelata.ru, доля внутренних направлений в структуре продаж организованных туров в марте составила 83 процента, путешествия за рубеж выбирали лишь 17 процентов россиян. При этом отмечается, что в марте 2021 года внутри страны отдыхал 31 процент отечественных туристов, а в 2019 году — 11 процентов.

Самым популярным направлением в настоящее время является Краснодарский край (Сочи), еще одним востребованным регионом России стал Крым. Соотечественники, предпочитающие путешествия за рубеж, выбирают туры в Абхазию (девять процентов от всех бронирований) Турцию (пять процентов) и ОАЭ (два процента).

Ранее в марте российские туроператоры заявили, что рост цен на отдых внутри страны в летний период составит около 10-30 процентов. По словам замгендиректора туроператора «Мультитур» Маргариты Назаровой, некоторые игроки рынка ожидают рост цен до 30 процентов — специалист отметила, что отдельные отели уже начали присылать информацию о повышении стоимости размещения.