В Словении рассказали о планах ЕС закрыть порты для России

Глава МИД Словении заявил о готовности ЕС запретить импорт российских энергоносителей

Совет министров иностранных дел Европейского союза на заседании 21 марта примет решение о закрытии портов для российских судов. Об этом сообщил глава МИД Словении Анже Логар, передает РИА Новости.

Дипломат также заявил о готовности ЕС запретить импорт российских энергоносителей. «Ответ должен быть общим в экономической сфере. Поэтому мы усилим санкции, закроем порты. Мы также пойдем на запрет импорта энергоносителей. Мы также покажем Украине ясную европейскую перспективу», — заверил он.

Логар рассказал о планах Евросоюза направить в Киев специального представителя.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом антироссийских санкций, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. По словам высокопоставленного европейского дипломата, Россия «не изменила курс в отношении Украины», несмотря на четыре этапа санкций. Эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия».

