Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Власти Украины назвали размер помощи переселенцам

Премьер Украины Шмыгаль сообщил, что переселенцы будут ежемесячно получать 68 долларов

Фото: Vadim Ghirda / AP

Власти Украины назвали размер помощи переселенцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на брифинге, что утверждена масштабная программа помощи переселенцам, которую анонсировал президент Владимир Зеленский.

По словам Шмыгаля, каждый переселенец получит 68 долларов ежемесячной помощи. По 102 доллара власти выплатят на каждого ребенка, вынужденно переехавшего в безопасный регион. Работодатели получат по 221 доллару за каждого трудоустроенного переселенца.

18 марта официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту сообщила, что более трех миллионов человек покинули Украину после того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России запретили Facebook и Instagram
Россиянам назвали безопасные для туризма страны
Власти Украины назвали размер помощи переселенцам
Спутники OneWeb вместо «Роскосмоса» запустит SpaceX
Новак предупредил о последствиях госрегулирования цен на топливо
Чулпан Хаматова войдет в труппу Нового Рижского театра
Власти Китая уточнили информацию об иностранцах на борту разбившегося Boeing 737
Субсидии на квартплату в России станут выдавать по-новому
Россияне раскупили почти половину мест в отелях и санаториях Сочи на лето
Медвежонок попытался ворваться в машину с человеком внутри и потерпел неудачу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.