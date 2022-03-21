Премьер Украины Шмыгаль сообщил, что переселенцы будут ежемесячно получать 68 долларов

Власти Украины назвали размер помощи переселенцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на брифинге, что утверждена масштабная программа помощи переселенцам, которую анонсировал президент Владимир Зеленский.

По словам Шмыгаля, каждый переселенец получит 68 долларов ежемесячной помощи. По 102 доллара власти выплатят на каждого ребенка, вынужденно переехавшего в безопасный регион. Работодатели получат по 221 доллару за каждого трудоустроенного переселенца.

18 марта официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту сообщила, что более трех миллионов человек покинули Украину после того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию на территории республики.