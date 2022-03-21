Южная Корея повысила уровень готовности в киберсфере

Минобороны и разведка Южной Кореи повысили уровень готовности в киберсфере

Министерство обороны и Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявили о повышении уровня готовности реагировать на угрозы безопасности в киберсфере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления ведомств, опубликованные на сайтах госорганов.

Отмечается, что степень готовности повысили с четвертого до третьего уровня из пяти возможных. Четвертый уровень действовал с августа 2021 года.

В ведомстве пояснили, что решение связано с опасениями ухудшения обстановки на Корейском полуострове на фоне ракетных пусков КНДР, а также с учетом российской специальной операции на Украине.

Повышение уровня готовности подразумевает укрепления сотрудничества и активный обмен информацией между частными, государственными и военными организациями, а также обеспечение безопасности с помощью заблаговременных проверок и инспекций компьютерной инфраструктуры страны.

Ранее стало известно, что присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) заблокировала Венгрия. Уже с 1 января 2022 года страна могла бы стать членом центра. Однако Венгрия заявила о блокировании процесса вступления.

Украина подала заявку на вступление в Объединенный центр по киберобороне НАТО в августе 2021 года. Организация была создана семью странами альянса и базируется в Таллине.

