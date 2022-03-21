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Школьные учителя раскрыли прошлое отца девятилетней студентки психфака МГУ

Учителя назвали отца девятилетней студентки Тепляковой одаренным ребенком и звездой школы

Кадр: Светлана Васильева / YouTube

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений в прошлом был одаренным ребенком и звездой школы. Новые факты раскрыли его учителя в разговоре с KP.RU.

По информации издания, с первого по девятый класс Тепляков учился в школе №4 города Шклова в Белоруссии, где жил с бабушкой.

Учительница географии Елена Горбачевская говорит, что Тепляков имел успехи по всем школьным предметам. «Он схватывал налету, имел нестандартный взгляд на все. Был круглым отличником, его мама, кстати, тоже окончила школу с золотой медалью. Так что Алисе есть в кого быть одаренной», — сказала Горбачевская.

Классный руководитель Теплякова Галина Дадыко вспоминает, что у него было прозвище «ходячая энциклопедия». Мальчик выигрывал во всех олимпиадах, много читал, опережал в развитии сверстников и мог ответить на любой заданный вопрос. «При этом Женя был очень воспитанный», — отметила Дадыко. По ее словам, на Теплякова никто не давил и он сам проявлял интерес к школьным предметам.

«Бабушка, с которой он жил, тоже была грамотная женщина. Но она его не заставляла. Это все от природы, гены», — рассказывает учительница. Дадыко считает, что Тепляков был вундеркиндом и тоже мог окончить школу экстерном.

Ранее о студенческом прошлом Теплякова в интервью «Ленте.ру» рассказал заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов. По его словам, отец Алисы Тепляковой был способным студентом и занимался интересной научной работой. При этом утверждать, что Евгений был вундеркиндом, Асмолов не стал.

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Константин ЛысяковРоман Кирьянов
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