Мигранта приговорили к 20 годам колонии за убийство учительницы

Под Воронежем мужчину осудили на 20 лет за разбойное нападение и убийство учительницы

Воронежский областной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима 32-летнего мигранта, обвиняемого в разбойном нападении и убийстве 47-летней учительницы. Об этом в понедельник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина полностью признал вину. Помимо наказания в виде реального срока, с него взыскали три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей.

По данным следствия, 2 февраля 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл на рейсовом автобусе из Липецка в Воронеж. После этого он решил совершить разбойное нападение, для чего купил в магазине кухонный нож и пошел в сторону леса, находящегося недалеко от Московского проспекта. Там он заметил женщину, которая разговаривала по телефону. Злоумышленник набросился на нее и около 16 раз ударил ее ножом, а когда пострадавшая скончалась, забрал ее телефон и сумку, в которой лежали 10 рублей и документы. После этого он скрылся с места происшествия и уехал из Воронежской области.

Следователи изучили записи камер наружного наблюдения, допросили свидетелей, а также назначили экспертизы по изъятым отпечаткам подошв обуви и биологическим следам. Благодаря этим данным удалось установить личность преступника — им оказался уроженец ближнего зарубежья. Его объявили в федеральный розыск и 10 февраля того же года задержали в Ростовской области.